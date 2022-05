Da domenica 8 maggio al via il Running Sicily 2022

Il Running Sicily 2022 sarà ufficialmente presentato mercoledì 4 maggio a Palermo nella conferenza stampa in programma alle ore 12

PALERMO – Prenderà il via domenica prossima, 8 maggio, da Terrasini la IX edizione del Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada organizzato dalla Asd Agex Palm Resort di Nando Sorbello. La manifestazione, che coniuga l’amore per l’atletica a quello per la natura e l’arte, si articolerà quest’anno in 4 tappe.

Il Running Sicily 2022 sarà ufficialmente presentato mercoledì 4 maggio a Palermo nella conferenza stampa in programma alle ore 12 nella sala riunioni dell’Assessorato Regionale al Turismo (piano terra) di via Notarbartolo 9.