Da Manchester a Palermo, reunion rosanero per Federico Genovesi – FOTO

Questa mattina il fisioterapista è passato negli uffici di Viale del Fante

PALERMO – Federico Genovesi torna nel capoluogo siciliano. Il fisioterapista e osteopata romano dal 2016 svolge il suo ruolo professionale nello staff medico del Manchester City. La carriera di Genovesi, però, inizia tra le fila della Lazio nel lontano 2006. Per lui, negli anni a seguire, alcune esperienze nella FIJLKAM e nella Selección Argentina, ma anche ben quattro anni spesi nell’US Città di Palermo del patron Maurizio Zamparini.

Oggi, Genovesi è tornato a Palermo con un passaggio questa mattina negli uffici del club rosanero di Viale del Fante. In serata cena in un noto ristorante di Mondello con gli amici-colleghi dei tempi della Serie A rosanero, Pasquale Castellana ed Andrea Siracusa: la foto della reunion (in alto) è stata pubblicata su Instagram dallo storico magazziniere del Palermo.