Da Messina a Catania: incendi in tutta la Sicilia, interventi anche con aerei

La protezione civile ha diramato l'allerta meteo arancione

1' DI LETTURA

Vigili del fuoco e forestali sono al lavoro per spegnere i diversi incendi in Sicilia. Le squadre antincendio sono impegnate anche con aerei a Messina in contrada San Giovannello, a Melilli in contrada Belluzza, (Siracusa), a Menfi (Agrigento) in contrada Cavaretto, a Mazzarino (Caltanissetta) in Monte Schinoso, a Milena (Caltanissetta) in contrada Cimicia, a Licodia Eubea (Catania) in contrada Cinquanta Salme, e Nicosia (Enna) in contrada Magnana.

Anche per domani la protezione civile ha diramato un allerta meteo arancione per rischi incendi visto le alte temperature.