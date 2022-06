Da Misilmeri a Belmonte e Mezzojuso: nuova notte di incendi

Ettari ed ettari di vegetazione da ieri stanno andando in fumo

MISILMERI – Ancora incendi nel palermitano, Da ieri sera a fuoco le montagne tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, questa mattina roghi anche a Mezzojuso. E’ necessario l’intervento aereo in particolare a Misilmeri, in contrada Stoppa, dove il promontorio continua a bruciare.

Ettari ed ettari di vegetazione da ieri stanno andando in fumo. Le fiamme hanno raggiunto la più alta sommità del massiccio e quindi da terra è inaccessibile. Per questo è stato necessario l’invio dei canadair. Un altro incendio sta divampando in contrada Carcarisi a Belmonte Mezzagno. Anche qui sterpaglie e vegetazione in fumo da ieri sera, senza soluzione di continuità. Vigili del fuoco, forestale, protezione civile, polizia municipale e forze dell’ordine sono impegnati in diversi fronti per cercare di spegnere le alte lingue di fuoco.