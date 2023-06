Dai Lions, targa Nerobraille e mappa tattile al museo diocesano

Corredate di QR Code vocale per l’acquisizione di maggiori informazioni.

CATANIA. Il Lions Club Catania Porto Ulisse, presidente Raffaella Lombardo, ha donato al Museo Diocesano di Catania, una targa NeroBraille relativa al Museo e una mappa tattile per il Fercolo di Sant’Agata; la donazione è stata compiuta, sabato 27 maggio, nell’ambito del service Distrettuale “La Sicilia per i Non Vedenti, Rendiamo fruibili i beni Culturali e Ambientali” alla presenza del Governatore del Distretto 108Yb, Dott. Maurizio Gibilaro. La targa e la mappa sono corredate di QR Code vocale per l’acquisizione di maggiori informazioni. La cerimonia di consegna si è tenuta nella Pinacoteca del Museo Diocesano, alla presenza della direttrice del Museo, Dott.ssa Grazia Spampinato, e con la benedizione di Monsignor Barbaro Scionti.

La cerimonia

Hanno preso parte alla cerimonia il coordinatore GMT/GMA, Antonio Bellia, il presidente della V Circoscrizione, Giuseppe Falsaperla, il presidente di Zona, Maria Concetta Guzzo, il referente GST, Salvuccio Furnari, il referente distrettuale Patrizia Condorelli e altri numerosi officer distrettuali e di club.

Nel corso del suo intervento il presidente del Lions Club Catania Porto Ulisse, Raffaella Lombardo, ha ringraziato tutti gli attori che hanno consentito di portare a buon fine la donazione, tra le quali, la direttrice del Museo, Dott.ssa Grazia Spampinato, affiancata dalla Dott.ssa Mariele Giuffrida e dall’Arch. Giovanna Cannata, per la competenza e professionalità messa a disposizione del club.