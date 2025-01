Dakar Rally, l’unico siciliano in gara è Antonio Ricciari

Terza partecipazione per il messinese, quest'anno col Triscele impresso sull'auto

Il pilota messinese Antonio Ricciari sarà l’unico concorrente siciliano in gara alla Dakar Rally 2025, competizione FIA di CrossCountry che prenderà il via il 3 gennaio e durerà fino al 17 dello stesso mese.

La gara internazionale più amata da tutti i corridori di rally raid nel mondo partirà da Bisha a Shubaytah, in Arabia Saudita. Nel 2022 Ricciari era stato il primo pilota siciliano in gara della storia della Dakar a concorrere nella categoria Classic. Quell’anno ha conquistato il primo posto fra gli equipaggi italiani in gara alla Classic. Nel 2023 ha fatto ancora meglio piazzandosi al terzo posto assoluto fra tutti gli italiani in gara alla Dakar, arrivando terzo anche in categoria H 2 di regolarità.

In questa sua terza partecipazione alla Dakar, il pilota messinese ha portato con sé in assistenza il figlio Riccardo Ricciari, anche lui appassionato di rally raid che ha deciso di seguire il padre in questa nuova grande avventura. Copilota di Ricciari sarà invece la romana Simona Morosi, con lui alla Dakar già nel 2023. Il numero scelto dal siciliano è il 738 e sulla sua Mitsubishi Pajero v20 3200cc per la prima volta il pilota ha impresso la Triscele, simbolo della sua terra per rappresentare la Sicilia.

Foto in alto dalla pagina Facebook “Antonio Ricciari RallyRaid”