Dal Consiglio il via libera al regolamento sui chioschi

Assise alle ultime battute e che tornerà a riunirsi per altre quattro volte nel giro di pochi giorni.

1' DI LETTURA

CATANIA. In quelle che sono le ultime battute dell’attuale consiglio comunale (vista l’ormai imminente scadenza elettorale amministrativa), nella serata di ieri è giunta l’approvazione di un Regolamento che nelle intenzioni ha quella di mettere ordine ad un ambito che, probabilmente e da tempo, ne aveva fortemente bisogno: quello sui chioschi.

La delibera di iniziativa consiliare è passata con 20 voti favorevoli ed 11 astenuti.

Dopo l’approvazione del punto, il presidente Sebastiano Anastasi ha chiuso la seduta, avendo esauriti i punti all’ordine del giorno.

Le prossime sedute

Assise che, tuttavia, tornerà a riunirsi ancora quattro volte nel giro di una manciata di giorni:

Mercoledì 22, sempre alle 19, l’Assemblea tratterà le riperimetrazioni dei mercati storici Piazza Carlo Alberto, Pescheria, Mercato dei Fiori, e dei mercati rionali Montessori, Monte Po, Barriera del Bosco, S. Giorgio, Librino, Picanello, Piazza Eroi d’Ungheria, Canalicchio, S.G. Galermo, Piazza S. Pio X, Cibali, Villaggio S. Agata. In discussione anche il regolamento per le procedure sanzionatorie amministrative; il documento finale linee guida generali sulle pari opportunità del Comune di Catania; il regolamento per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; il regolamento per la disciplina degli operatori dell’ingegno e degli hobbisti.



Venerdì 24 febbraio, alle ore 11, è previsto il Question Time, con una serie di interrogazioni a firma di diversi consiglieri comunali.



Lunedì 27, alle ore 19, seduta con all’ordine del giorno mozioni e odg presentati da diversi consiglieri.



Giovedì 2 marzo, alle ore 19, convocazione straordinaria e urgente sul “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, su richiesta del consigliere Gelsomino e altri componenti del civico consesso.