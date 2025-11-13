Dalla Conferenza dei presidenti dei consigli comunali un patto per la pace

Organismo presieduto dal palermitano Giulio Tantillo

BOLOGNA – Questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Bologna, si è svolta una riunione della Conferenza dei presidenti dei consigli comunali di Anci presieduta dal coordinatore nazionale Giulio Tantillo (Palermo) e dai Vice Coordinatori Svetlana Celli (Roma) Caterina Manca (Bologna) Francesco Panteca (Trieste) Marco Ciorba (Viterbo).

Durante l’incontro è stato sottoscritto un importante accordo per la pace che impegna i Consigli Comunali di tutta Italia ad avviare azioni e progetti coordinati per la promozione della pace, della solidarietà e dell’integrazione, puntando a un coinvolgimento attivo delle comunità locali.

“Questa Conferenza ha acquisito centralità all’interno dell’Anci, dimostrata dalla grande partecipazione dei presidenti di tutta Italia. Oggi a Bologna per affermare un principio universale che è la Pace”, ha affermato il coordinatore della Conferenza nazionale dei presidenti dei consigli comunali Anci, Giulio Tantillo.

Inoltre, sono stati composti i gruppi di lavoro che si occuperanno di sviluppare le iniziative concrete relative agli obiettivi della Conferenza all’interno di Anci, le cui attività sono state riavviate e rilanciate negli ultimi anni.

È stata quindi rinnovata la richiesta di riconoscimento del ruolo fondamentale e centrale dei Consigli Comunali, massima rappresentanza elettiva, che sono chiamati a svolgere una funzione di raccordo e di ascolto delle esigenze dei cittadini e di presenza attiva sui territori. È stato ribadito l’impegno per il rafforzamento della loro missione istituzionale, anche attraverso proposte per la modifica della normativa nazionale e del Tuel, essenziale per garantire un’amministrazione locale efficiente e democratica.