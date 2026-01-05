 Dalla Croazia a Gorizia: intercettato camion con 110 kg di cocaina
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Dalla Croazia a Gorizia: intercettato camion con 110 kg di cocaina

1 min di lettura

Dalla Croazia a Gorizia: intercettato camion con 110 kg di cocaina

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI