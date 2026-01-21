Dall’Arenella al Molo Trapezoidale: 190 interventi dei vigili del fuoco – VIDEO

Barche alla deriva, auto in mare. Alberi e pali crollati

PALERMO – Circa 190 interventi in ventiquattro ore. E’ il bilancio dei vigili del fuoco entrati in azione nel Palermitano per far fronte all’emergenza maltempo, che ha provocato numerosi danni sia in città che nella zona occidentale della provincia, con numerose richieste di intervento tra Partinico, Borgetto, Cinisi e Carini.

Vigili del fuoco in azione in città e in provincia

In vista dell’arrivo del ciclone Harry era già stato raddoppiato, due giorni fa, il dispositivo di soccorso provinciale. Tutte le squadre sono scese in campo, da un capo all’altro del territorio colpito da piogge e fortissime venti che hanno messo in ginocchio diverse zone.

L’auto finita in mare all’Arenella

A Palermo, due interventi hanno richiesto particolarmente attenzione: nel tardo pomeriggio di ieri, 20 gennaio, un’auto è stata risucchiata da un’onda all’Arenella. Una Mitsubishi Pajero era stata poco prima parcheggiata da un residente nei pressi del molo, ma nel giro di pochi secondi il mezzo è finito in acqua, affondando. Il proprietario è riuscito ad allontanarsi in tempo e a lanciare l’allarme, ma non è stato possibile recuperare l’auto. Molti i danni al porticciolo. il vento e le piogge hanno compromesso anche le imbarcazioni ormeggiate.

L’intervento al Molo Trapezoidale

Poco dopo le due di notte, i vigili del fuoco sono entrati in azione al Molo Trapezoidale. Il maltempo ha infatti provocato il distacco di due pontili in cui erano ormeggiate diverse imbarcazioni. I soccorritori sono riusciti a realizzare un ancoraggio di fortuna, nonostante in quel momento le condizioni meteo fossero particolarmente critiche. L’intervento ha evitato che oltre venti imbarcazioni andassero alla deriva.

Mareggiate e paura

Mareggiate di forte intensità si sono appunto registrate all’Arenella, ma anche al Foro Italico e a Mondello, dove l’acqua del mare ha raggiunto il marciapiede coprendo completamente la spiaggia. Decine gli alberi caduti al suolo: dalla zona del centro commerciale Forum, in via Pecoraino, fino alla via San Martino.

Alberi e cartelloni crollati

E ancora in provincia, tra Partinico, Corleone, Giacalone, Ficarazzi e lungo l’autostrada A/29 Palermo-Mazara, Vicari. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza tettoie di lamiera, cartelloni pubblicitari, pali dell’illuminazione pubblica e delle telecomunicazioni.