Daniela, una palermitana alla Maratona di New York

Non una atleta professionista ma una siciliana determinata e appassionata

1' DI LETTURA

Si è svolta lo scorso sei novembre la 51esima edizione della Maratona di New York, la grande manifestazione sportiva che richiama ogni anno numerosi runners da tutto il mondo.



E i numeri sono davvero sorprendenti: 55.000 partecipanti, 131 nazioni presenti, più di 2.000.000 di spettatori lungo il percorso di 42 km, che si snoda nel cuore dei cinque distretti, da Staten Island a Manhattan.



Tra i partecipanti tanti gli italiani e anche qualche siciliano: Daniela Scalici, palermitana e runner solo da pochi anni, ha orgogliosamente concluso la maratona portando un pò della nostra Isola nella Grande Mela.



Non un’atleta professionista, Daniela, ma una siciliana determinata ed appassionata, “sempre positiva anche nelle difficolta”, dice il suo trainer.



Ad appena cinque anni aveva partecipato alla corsa campestre presso l’allora Colonia Comunale del Parco della Favorita, rappresentando la scuola elementare Giuseppe Cesare Abba, ma un dolore improvviso al fianco l’aveva costretta ad abbandonare con grande rammarico la prima posizione detenuta fino a metà gara.



Dopo quell’esperienza Daniela non aveva più preso parte a nessun’altra competizione sportiva, fino a quando, nell’ambito del MICAP – “Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni”, il 26 settembre dell’anno scorso, ha partecipato e concluso la sua prima Maratona, quella di Berlino.

Da quel momento la voglia di allenarsi e di correre, di sfidarsi e di superare ogni limite si è insinuata nel cuore e nella mente di Daniela che, anche grazie alla formazione del Micap, ha trovato il coraggio di “osare”. Ed è così che, dopo le Maratone di Berlino e di New York, Daniela Scalici progetta di correre anche alle altre Majors, pronta a rappresentare la sua Sicilia nel mondo.

Quel piccolo insuccesso dell’infanzia, che ha continuato ad albergare in lei, sembra ormai destinato ad essere solo un lontano ricordo.