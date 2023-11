Danneggiata la macchina di La Vardera, la solidarietà di Cracolici

Cosa è successo

PALERMO- “Esprimo la mia solidarietà e di tutta la commissione Antimafia regionale dell’Ars al vicepresidente onorevole Ismaela La Vardera per l’atto intimidatorio di cui é stato vittima. Ignobile che si voglia colpire chi esercita un mandato popolare, questi gesti non limiteranno in alcun modo il lavoro del collega La Vardera”. Così scrive Antonello Cracolici, presidente della Commissione, commentando il danneggiamento dell’auto del deputato.