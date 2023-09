Danni da maltempo a Ribera, il sindaco chiede lo stato di calamità

Un'intensa grandinata ha compromesso diverse coltivazioni

RIBERA (AGRIGENTO) – Danni ingenti alle campagne di Ribera, in provincia di Agrigento, causati dal maltempo di sabato 23 settembre. Il sindaco della città, Matteo Ruvolo, ha annunciato l’avvio delle procedure per chiedere al governo della Regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

La stima dei danni

Una intensa grandinata, in particolare, ha compromesso diverse coltivazioni, soprattutto agrumeti ed uliveti. È in corso di stima la quantità di ettari di terreno danneggiati.

Il sindaco: “Situazione grave”

“Ho effettuato personalmente dei sopralluoghi, accertando una situazione effettivamente grave, si rischiano gravi conseguenze economiche“, ha detto il primo cittadino. L’agro di Ribera è rinomato per la sua produzione di arance, con una produzione di alta qualità che si avvale dell’azione di un consorzio di tutela. Il comune ha invitato gli imprenditori agricoli che hanno subito danni a segnalarli all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Agrigento per il tramite della Condotta agraria.

Pace (Dc): “Seri danni nell’Agrigentino”

“Il maltempo che si è abbattuto in Sicilia ha provocato seri danni in provincia occidentale di Agrigento. La forte grandinata delle scorse ore, provocata da una supercella temporalesca di straordinaria potenza con chicchi di grandi dimensioni, ha distrutto piantagioni, capannoni e automobili“. Lo dichiara il capogruppo della DC all’Ars, Carmelo Pace che sottolinea in una nota come “l’ennesimo fenomeno climatico ha messo in ginocchio il territorio facendo registrare danni pesantissimi, soprattutto nel settore agricolo, ma anche ai beni dei privati”.