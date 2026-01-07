Scalzo (Dasoe): “Con le vaccinazioni ci sarebbero meno casi d’influenza grave”

Sono 500 i casi in più in Sicilia in una settimana

PALERMO – “L’aumento dei casi di influenza è dovuto alle feste ed alle riunioni familiari. E aumenterà nei prossimi giorni, come avvenuto anche negli anni passati”. Lo dice Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dasoe, che interviene sull’aumento dei contagi dovuti all’influenza annuale, che sta mettendo in ginocchio i pronto soccorso siciliani.

Influenza grave

“Ciò che sta accadendo – continua Scalzo – è un fatto naturale che certamente avrebbe avuto meno rilievo se i siciliani avrebbero aderito alla campagna vaccinale antinfluenzale”. Secondo i dati forniti dal Dasoe, nella settimana 22-28 dicembre in Sicilia sono stati registrati in totale 2.700 casi di influenza rispetto ai 2.200 della settimana precedente, registrando l’incidenza più alta d’Italia: 20 casi per mille abitanti seguiti dalla Campania con 19 casi. Rispetto alla settimana precedente è diminuita l’incidenza nei bambini 0-4 anni ed aumentata quella nella popolazione adulta.

Il virus influenzale

“La maggior parte dei casi di influenza è dovuta al virus seguita da rinovirus e virus respiratorio sinciziale – dice Scalzo – L’aumentata incidenza negli adulti-anziani, che spesso soffrono di altre patologie, ha comportato un incremento di accessi ai pronto soccorso, la maggior parte dei quali dovuti alla mancata vaccinazione antinfluenzale. Ogni scelta è direttamente proporzionale alle conseguenze individuali che diventano collettive in caso di trascuratezza o peggio di superficialità esponendo a rischio le persone più fragili per le quali la vaccinazione è assolutamente indispensabile, anche per i familiari che li assistono”.

“L’incidenza più alta di influenza in Sicilia, non necessariamente vuol dire che le vaccinazioni non hanno funzionato – concludono – può essere solo un’anticipazione del picco epidemico che quest’anno si sta presentando in anticipo rispetto allo scorso anno. Ne sapremo di più soltanto seguendo l’incidenza nei prossimi giorni”.