Davide Vitali è morto nel giorno di Pasqua

Un uomo di 51 anni, Davide Vitali, è morto a Matino, in provincia di Lecce, dopo aver accusato un malore mentre era alla guida della propria auto.

Il malore improvviso alla guida

Si trovava al volante della sua Audi A4 quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio.

L’episodio si è verificato nella serata di Pasqua, mentre l’uomo stava percorrendo una strada del paese.

Davide Vitali morto a Matino, la ricostruzione

Dai primi elementi raccolti, l’uomo stava procedendo a velocità moderata. Questo gli avrebbe consentito di mantenere il controllo del mezzo quel tanto che bastava per accostare e fermarsi.

La corsa dell’auto si è conclusa contro un palo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che si sono accorti della situazione e hanno richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, ogni tentativo si è rivelato inutile e i sanitari hanno constatato il decesso dell’uomo.

Gli accertamenti dei carabinieri

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Casarano, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

I funerali di Davide Vitali

La notizia della morte si è diffusa rapidamente a Matino, suscitando profonda commozione tra i cittadini.

Una volta completate le procedure previste, la salma è stata restituita alla famiglia per permettere lo svolgimento dei funerali.

Davide Vitali lascia la moglie Antonella e i figli Maicol e Noemi, i genitori Arcangelo e Carmela, il fratello Giacomo e la sorella Ilaria.

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