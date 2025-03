Dc: “Baglio Scorzadenaro, si intervenga contro degrado e incuria”

L'appello dei consiglieri democristiani

PALERMO – “Il Baglio Scorzadenaro può diventare un polo culturale e ricreativo importante per la città, si intervenga per fermare degrado e incuria”. Lo affermano i consiglieri della Democrazia Cristiana al comune di Palermo Bonanno, Imperiale, Raja, Rappa e Di Maggio.

“Quel Palazzetto liberty può tornare ad essere un polmone importante, da utilizzare per eventi culturali e artistici ma si potrebbe valutare anche un affidamento ai privati che ne possa garantire il rilancio e la sua riapertura. Lavoreremo” concludono i consiglieri comunali della DC “per trovare una soluzione consona alla storia del baglio e alle esigenze di quell’area.”

Nei giorni scorsi il consiglio della quarta circoscrizione ha approvato una mozione, a firma del Vice Presidente Salvatore Lupo e del Consigliere Maurizio Davì, entrambi esponenti della Democrazia Cristiana, con la quale si chiede all’amministrazione di intervenire per riqualificare il bene e restituirlo alla città. “Da mesi lavoriamo per accendere i riflettori su un bene dal grande valore storico – culturale da troppo tempo abbandonato – affermano Lupo e Davì – la mozione da noi predisposta e votata dal consiglio di circoscrizione sottolinea ancora di più l’esigenza di interventi rapidi. Insieme al nostro gruppo consiliare al comune, che ringraziamo per il sostegno, porteremo avanti ogni azione possibile per ridare vita a questo splendido baglio.”