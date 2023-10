Ddl del Pd all’Ars per la valorizzazione dei geositi, la prima firma è di Venezia

"Puntiamo sul patrimonio geologico"

PALERMO – “Serve un nuovo quadro normativo per tutelare e valorizzare il patrimonio geologico siciliano in modo da creare ulteriori occasioni di sviluppo turistico e culturale. Partendo da questa constatazione abbiamo presentato un disegno di legge all’Ars per tutelare e promuovere i geositi e i geoparchi della Sicilia”. Lo dice Fabio Venezia, parlamentare regionale ennese del Pd e primo firmatario del disegno di legge “Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico e dei geoparchi siciliani riconosciuti dall’Unesco”.

“In Sicilia – continua il deputato del PD – sono presenti due geoparchi riconosciuti dall’Unesco Global Geoparks (Rocca di Cerere e Madonie) e con adeguate politiche di tutela potremmo valorizzare nuovi geositi di straordinario valore paesaggistico e culturale, anche attraverso la partecipazione attiva delle comunità locali in tutte le loro componenti. Con questo disegno di legge puntiamo anche a mettere in rete il nostro patrimonio geologico per migliorarne la fruizione”.