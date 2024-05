De Leo espulso dal gruppo Sud chiama Nord: la solidarietà di Musolino

Cosa hanno deciso i deluchiani: interviene il deputato

PALERMO – Il gruppo parlamentare Sud Chiama Nord comunica “con rammarico l’espulsione del deputato regionale Alessandro De Leo dalle sue fila”. Lo rende noto un comunicato di ScN.

L’espulsione

“Dopo un attento esame e un’approfondita valutazione del comportamento del deputato De Leo, i vertici del movimento politico hanno preso la decisione di procedere con l’espulsione – prosegue la nota – Nel corso degli ultimi mesi, è diventato evidente un venir meno del rapporto fiduciario, accompagnato da un disinteresse manifesto verso le iniziative del partito e la nostra agenda politica”.

Il gruppo Sud chiama Nord

Il gruppo parlamentare “Sud Chiama Nord” riconosce “l’importanza della diversità di opinioni e prospettive all’interno del gruppo, tuttavia, ritiene che il comportamento del deputato De Leo non sia compatibile con i valori e gli obiettivi del gruppo e del Movimento”.

“Al rientro del nostro leader Cateno De Luca la decisione sarà formalizzata e comunicato alla presidenza del Parlamento Siciliano in base al regolamento dell’Ars. – conclude la nota – Questa decisione non è stata presa alla leggera, ma è stata considerata necessaria per preservare l’integrità e l’efficacia dell’azione del nostro gruppo”.

Le parole del deputato regionale

“Apprendo con stupore e rammarico della scelta di espellermi – dice Alessandro De Leo – in data odierna dal gruppo parlamentare Sud chiama Nord presso l’Assemblea Regionale Siciliana.

Le motivazioni addotte, confuse e mai prima contestatemi, mi obbligano ad una seria e approfondita riflessione politica”.

“Già in questi mesi ho dovuto registrare una deriva politica – continua il deputato regionale – e programmatica poco condivisibile, pur tuttavia non ho mai fatto mancare l’impegno e la mia lealtà.

Continuerò ad onorare il mandato parlamentare a servizio della mia comunità di riferimento.

Rendo noto di avere conseguentemente comunicato la mia adesione – conclude – al Gruppo misto”.

La solidarietà della Musolino

“Mentre si inneggiano i valori della Libertà e della legalità, ScN dà ancora una volta prova della totale assenza del metodo democratico al suo interno, diramando una nota stampa con la quale viene comunicata l’espulsione dell’onorevole Alessandro De Leo senza che il diretto interessato fosse stato posto a conoscenza neppure dell’esistenza di un procedimento a suo carico”.

Non mi stupiscono questi metodi, che costituiscono una delle ragioni della mia fuoriuscita da ScN ed esprimo piena e sincera solidarietà a De Leo, con il quale ho condiviso una parte importante del percorso politico, apprezzandone le capacità politiche e le doti umane”.

Lo scrive in una nota la senatrice di Italia viva Dafne Musolino. “Sono certa – prosegue Musolino – che qualsiasi decisione vorrà prendere De Leo verrà assunta dopo una profonda riflessione e nel rispetto della sua carica di deputato regionale, con la piena consapevolezza che il mandato elettivo si onora con il lavoro parlamentare e le iniziative a sostegno della comunità e non certo con adesioni acritiche a scelte imposte dai vertici, in assenza di qualsiasi confronto con i componenti del partito”.