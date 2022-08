Il leader di Sicilia vera presenta le liste di Camera e Senato

PALERMO – Cateno De Luca è pronto alle elezioni: è il primo a presentare liste di Senato e Camera e in settimana anche quelle per le Regionali. Al San Paolo Palace di Palermo l’ex sindaco di Messina e leader di Sicilia vera anticipa anche le dimissioni di Caterina Chinnici: “Si ritirerà domani perché sarà ufficializzata la spaccatura tra Pd e M5s. Una brava persona che però non è fatta per questi giochi, è andata in crisi e cerca solo l’alibi per tirarsi fuori”.

“Minardo candidato del centrodestra”

De Luca anticipa novità anche sul fronte del centrodestra: “Minardo è riuscito ad ‘acquistare’ le posizioni che mancavano. Prestigiacomo? Non c’è mai stata. Ha prevalso l’asse di Raffaele Lombardo e domani ci sarà l’ufficializzazione”.