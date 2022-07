De Luca colpisce ancora: scoppia il caso Figuccia

L’ex iena La Vardera accusa il deputato leghista: “Voleva essere candidato nelle nostre liste”.

2' DI LETTURA

PALERMO – De Luca e La Vardera seminano il panico nella Lega. L’ex sindaco di Messina continua la sua opera di destabilizzazione dei partiti siciliani. Questa volta tocca alla formazione salviniana che vive giorni complicati per via dell’affaire Gelarda. Tutto parte da un comunicato del deputato leghista Vincenzo Figuccia che rilancia l’unità del centrodestra e attacca la compagine “antisistema” del (fu) fraterno amico Cateno De Luca. “Faccio fatica a comprendere le ragioni di chi pensa di mandare tutti a casa erigendosi a paladino della Sicilia. Lo dico con il rispetto che devo a un amico, qual è Cateno De Luca con cui ho condiviso battaglie e con il quale sono stato eletto in Parlamento nella stessa lista”, si legge in un passaggio della nota.La risposta è al vetriolo e rischia di creare più di un problema al deputato salviniano. ”Sorprendono le parole dell’onorevole Figuccia secondo il quale “è finito il tempo delle false rivoluzioni alla Crocetta e delle scimmie urlatrici” riferendosi poi al nostro leader Cateno De Luca.È il caso di dirlo: quando la volpe non arriva all’uva, dice che è acerba”, scrive il portavoce dell’ex sindaco di Messina, Ismaele La Vardera. E svela un retroscena (che secondo i beninformati poggia su solide pezze d’appoggio). “Figuccia ci ha cercato più volte per essere ospitato nelle nostre liste ricevendo un secco no. Per una semplice regola che abbiamo imposto: non candidiamo deputati uscenti. Se avessimo voluto voti certi avremmo accettato deputati uscenti, noi vogliamo i voti della gente comune, di chi crede in noi e nel cambiamento. Figuccia, dopo la sorella eletta al consiglio comunale insegue il sogno di essere rieletto al Parlamento, e magari il papà andrà al Parlamento nazionale così da poter realizzare il sogno della Figuccia family al potere in ogni consesso politico che esista. Buona fortuna alla Figuccia’s family, noi continuiamo la nostra rivoluzione volentieri anche senza di lui”, attacca l’ex iena. Il caso è destinato ad agitare ulteriormente le acque in casa leghista. Figuccia da parte sua affida a una diretta Facebook (corredata da una frase eloquente “chi tradisce non è degno di sedere a tavola in compagnia”) dai toni molto accesi e amareggiati un messaggio sibillino senza mai citare De Luca. “Quando non si rispettano i rapporti umani non c’è niente”, dice Figuccia dicendo che “non esiste nessun esercito di liberazione” (un riferimento chiaro a Sicilia Vera). Il deputato parla della pugnalata di un amico e si difende dicendo avevo fatto soltanto un appello all’unità.