De Luca fa il test antidroga: “Così rispondo all’invito di Razza” FOTO

"Ecco il risultato. Presto l'esame del capello"

Cateno De Luca risponde a Ruggero Razza sottoponendosi al drug test. Sia nel caso dell’assessore alla Salute, che in quello del candidato alla presidenza della Regione, l’esito è stato negativo. De Luca, come qualche giorno fa aveva fatto Razza, ha documentato tutto su Facebook: “Stamattina mi sono sottoposto al drug test per rispondere all’invito di Ruggero Razza lanciato ieri sui social. Questo è il risultato di oggi – afferma De Luca -. Non ho mai fatto uso di stupefacenti perché secerno adrenalina a tonnellate”. “Nei prossimi giorni a Catania eseguirò anche il test sul capello presso un laboratorio regionale e pubblicherò l’esito”, aggiunge.