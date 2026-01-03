De Luca: “Nuova fase per Sud chiama Nord, Autonomia 4.0 in Sicilia”

L'intervento all'incontro con i coordinatori provinciali

PALERMO – “Il mio partito nazionale rimane Sud chiama Nord, ma io da oggi mi occuperò di altro, porterò avanti un progetto ancora più ampio che va oltre i partiti qui in Sicilia. Un progetto più strategico, a cui daremo vita con il centro studi Ti Amo Sicilia. E lo vedrete già a Caltagirone nella tre giorni del 16, 17 e 18 gennaio”. Lo afferma Cateno De Luca, fondatore di ScN, intervenendo all’incontro regionale con i coordinatori provinciali e i rappresentanti dei comitati territoriali siciliani.

“Una nuova strategia”

“Per dare più forza a questa progettualità – aggiunge – ritengo utile continuare a non avere incarichi di vertice all’interno del partito, così da avere le mani libere per costruire qui in Sicilia una nuova strategia per la nostra Regione: una forma di Autonomia 4.0. Invito la Giunta esecutiva del partito a integrare, con le tante valide figure presenti, il ruolo di segretario politico, ormai vacante da quasi un anno, dovendomi io dedicare ad altro”.

“Nessun condizionamento dei partiti nazionali”

“Questo – spiega Cateno De Luca – è anche un gesto concreto da parte mia per far sì che il progetto autonomista a cui stiamo lavorando sia effettivamente libero dai condizionamenti dei partiti nazionali e dai personalismi. Colgo l’occasione per invitare tutti coloro che sono interessati alla costituzione del Governo di Liberazione ad approcciarsi con lo stesso spirito. Questo contribuirà – conclude Cateno De Luca – ad aprire una nuova fase, per liberare la Sicilia dal pizzo legalizzato, allargando l’orizzonte in maniera plurale. Per mettere la Sicilia al di sopra dei partiti.”

Danilo Lo Giudice: “La nostra è una comunità viva”

“Sud Chiama Nord è una comunità viva perché nasce dal lavoro quotidiano dei territori e dei suoi rappresentanti. Ognuno di voi è parte fondamentale di questo percorso e il 2026 sarà un anno decisivo: dobbiamo assumerci la responsabilità di essere protagonisti, partecipare con convinzione, coinvolgere i cittadini e rafforzare il nostro radicamento nelle comunità. Dobbiamo oggi mettere Cateno De Luca nelle condizioni di concentrarsi su ciò che gli riesce meglio: la visione strategica, amministrativa e politica che rappresenta il cuore del nostro progetto”. Lo ha detto il coordinatore regionale di ScN, Danilo Lo Giudice, all’incontro, a Catania, con i comitati della Regione.

Laura Castelli: “Sarà un anno di crescita”

La presidente nazionale Laura Castelli ha sottolineato il valore del tesseramento e della crescita del movimento: “il tesseramento rinnova ogni anno un impegno reale: quello di costruire comunità politiche vive, radicate nei territori, capaci di proporre modelli amministrativi concreti” e il “2026 dovrà essere un anno di crescita, senza timori. I sondaggi ci riconoscono un peso crescente, ma non ci interessano per celebrare noi stessi: ci servono per continuare ad aggregare energie e competenze. Il nostro obiettivo resta uno solo: migliorare concretamente la vita delle persone”.

Carmelo Lo Monte: “Motivare le persone”

“Il tema centrale oggi – ha affermato Carmelo Lo Monte – è riuscire a motivare le persone a tornare a votare. Noi siamo orgogliosi del buon governo che esprimiamo, ma da solo non basta se non restituisce ai cittadini il piacere di partecipare. Dobbiamo restare liberi e coerenti, perché oggi troppe forze politiche non fanno più politica, ma solo interessi di parte. Io ho ritrovato nel percorso con Cateno un’idea autentica di libertà e di buon governo che parte dai territori e dai piccoli comuni, dove ogni scelta incide realmente sulla vita dei cittadini”.

Il sindaco: “Oggi una presa di coscienza”

A chiudere i lavori è stato il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile: “Oggi – ha detto – non è una chiamata alle armi, ma una presa di coscienza rispetto a tutto il lavoro che ogni giorno viene portato avanti nelle piccole e grandi amministrazioni. Noi questo lavoro lo sappiamo fare. Ed è qualcosa che altri non sanno fare, perché spesso non hanno neppure idea di come si governa davvero. La nostra forza non è negli slogan, ma nella capacità di trasformarli in risultati concreti per i cittadini”.