De Luca: “Salva ineleggibili è una forzatura, stoppare tutto e ripartire”

"Non parteciperemo alla votazione così evitiamo le trappole"

PALERMO – “Siamo di fronte a una forzatura. Quello che è accaduto in commissione Affari istituzionale oggi ci spinge a chiedere il rinvio della discussione e la convocazione di una nuova capigruppo. Alla luce di quanto si è verificato oggi l’unica strada percorribile appare quella di stoppare tutto e ricominciare”. A dichiararlo è Cateno De Luca leader di Nord chiama Sud. “Nella commissione affari istituzionali oggi si è fatto di tutto e di più per tentare di garantire il numero legale e arrivare al relativo parere – ha aggiunto De Luca -. Parere che alla fine è stato esitato con tre voti favorevoli, giocando con le astensioni”.

“È inaccettabile che un provvedimento così importante venga approvato con soli tre voti. Nessuno vuole venire meno agli accordi che erano stati assunti, accordi ricordiamo che riguardano l’ordine dei lavori e non ovviamente il contenuto del provvedimento, ma questo Parlamento non può ignorare un provvedimento giudiziario che è stato emanato ed ha portato alla sospensione dell’On. Giuseppe Catania. Questo Parlamento – ha concluso De Luca nel suo intervento – sembra voglia sfidare la magistratura, per questo abbiamo chiesto il rinvio della discussione facendo appello al senso di responsabilità del presidente del Parlamento che non può certamente sfidare un provvedimento giudiziario già esecutivo. Sud chiama Nord ribadisce la sua contrarietà al provvedimento e anticipa che non parteciperà al voto per evitare di essere coinvolti in possibili trappole rappresentate dall’esito di eventuali votazioni a scrutinio segreto”.