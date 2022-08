De Luca sbarca a Roma e lancia ‘Sud chiama Nord’

Conferenza stampa alla Camera

ROMA – È stato presentato alla Camera il progetto politico ‘Sud chiama Nord – De Luca sindaco d’Italia’. Il leader di Sicilia vera, candidato alla presidenza della Regione siciliana Cateno De Luca ha illustrato il nuovo progetto che lo vede impegnato a livello nazionale, in vista del voto il 25 settembre. ‘Sud chiama Nord – De Luca sindaco d’Italia’ sarà infatti presente con proprie liste sia alla Camera che al Senato.

Carmelo Lo Monte ha evidenziato la difficile situazione politica legata al voto anticipato, chiedendo al presidente Mattarella un intervento rispetto alla raccolta delle firme. “E’ in discussione la democrazia partecipata. Dare la possibilità ai cittadini di raccogliere le firme ed organizzarsi è un diritto costituzionalmente garantito. Bisogna intervenire per ridurre il numero delle firme che è necessario presentare”, ha detto.

De Luca ha illustrato gli obiettivi del partito. “E’ una reazione del territorio che nasce dalla consapevolezza della necessità di attuare il modello del buon governo e dell’amministrazione, concetto scomparso dalla politica. La gente vuole essere amministrata. Questo è il valore che noi portiamo avanti con la nostra storia. Dobbiamo creare un patto di solidarietà tra Sud e Nord, integrando un nuovo quadro di politiche nazionali ed europee finalizzate ad eliminare le sperequazioni sociali economiche ed infrastrutturali tra il meridione ed il resto dei territori europei che non rendono competitivo il ‘Sistema Italia’. Chiediamo di essere messi nelle condizioni di poter contare sugli stessi punti di partenza. Chi parte dal Sud o dal Meridione non ha gli stessi punti partenza – ha concluso l’ex sindaco di Messina e candidato alla presidenza della Regione Siciliana -. Non si tratta ovviamente di una rivendicazione fine a sé stessa”.