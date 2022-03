Tappa ad Agrigento per il leader di Sicilia Vera

PALERMO – In una conferenza stampa ad Agrigento, trappa del suo tour elettorale, il candidato alla presidenza della Regione, Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera, ha detto che alcuni sondaggi indipendenti attribuiscono alla sua formazione il 15%.

Ai giornalisti che gli chiedevano un commento su Musumeci, De Luca ha detto di desiderare che “il candidato del centrodestra o di quello che ne rimarrà sia proprio Musumeci perché è il personaggio che ha rappresentato il peggior fallimento per la Regione a causa della sua incapacità amministrativa”.

“Qualcuno anche qui ad Agrigento sta tentando di dipingermi come il ‘killer’ di Musumeci. Lui invece per trovare un colpevole dovrebbe guardare tra i suoi sodali, anche se in realtà ha fatto tutto da solo. Non sarò l’alibi del loro fallimento politico-amministrativo”, ha concluso.