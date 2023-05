De Luca vince nel feudo del Messinese ma…

Nelle città capoluogo Sud chiama Nord entra in consiglio soltanto a Ragusa.

PALERMO – La truppa di Cateno De Luca può guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la tornata delle amministrative. Almeno nel Messinese, feudo di Sud Chiama Nord.

La provincia di Messina, feudo di De Luca

La medaglia più importante arriva da Taormina: Cateno De Luca incassa la quarta fascia da primo cittadino. Taormina si somma al suo palmares: Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina. Il sindaco di Sicilia incassa un successo personale con il 63,49% dei voti superando di diversi punti percentuale la lista di Sud chiama Nord che pure incassa percentuali “bulgare”: il 52,45%. In provincia di Messina i deluchiani eleggono il sindaco in numerose realtà: Ali, Mongiuffi Melia, Roccalumera, Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela e Motta Camastra.

I deputati sindaci

Una chicca riguarda il fatto che i cinque deputati regionali candidati sono stati eletti: Cateno De Luca a Taormina, Davide Vasta a Riposto (intercettando alleanze spurie), Salvo Geraci a Cerda, Pippo Lombardo a Roccalumera e Matteo Sciotto a Santa Lucia del Mela.

Il voto nelle città capoluogo

Il neo rimangono le città capoluogo. A Catania dove i deluchiani correvano in solitaria a supporto di Gabriele Savoca (terzo classificato con il 5%), Sud chiama Nord prende il 3,25% e non entra in consiglio. Stessa sorte a Siracusa, la lista totalizza il 2,31% e il candidato sindaco resta inchiodato al settimo posto. A Trapani l’alleanza con i pentastellati non paga e la lista non supera lo sbarramento (2,31%).

Diverso il caso di Ragusa, qui Sud chiama Nord punta le sue fiches sul civico Peppe Cassì che viene eletto al primo turno e la lista va oltre 5% ed entra in consiglio. Per quanto riguarda invece i comuni nei quali si è tentato l’esperimento con Pd e M5s la vittoria arriva soltanto a Carlentini (con la lista che ottiene il 7,08%).

Operazioni bocciate invece a Licata (qui i deluchiani si fermano all’1,94%) e Modica (0,79%). Ci sarà da lavorare sul radicamento territoriale con un occhio alle Europee (il lavoro di tessitura in termini di alleanze va avanti sotto traccia da diversi mesi e l’obiettivo dichiarato è mettere su il partito del Sud come ha anticipato De Luca a Live Sicilia). Staremo a vedere.