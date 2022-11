De Lucia: “Impegno per capire i misteri non svelati di Palermo”

Le parole del neo procuratore

PALERMO – “Impegno e massimo sforzo per capire i misteri non svelati ma anche il presente di Cosa nostra che resta presente e forte nel tessuto economico e politico della città. Lo sforzo del mio ufficio sarà incessante, come è stato incessante l’esempio di Palermo che ha compiuto dalle stragi uno sforzo di resistenza civile imponente”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, intervenendo al convegno dal titolo ‘Quando l’arte si fa strumento di legalità’, in corso nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, che oggi è stata intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

“La lotta alla mafia – ha proseguito – non è solo una questione di polizia, se la mafia è quel che è, è necessario combatterla con tutti i mezzi : i processi ma non solo. E l’arte, con la sua immensa forza rigeneratrice è uno di questi”.