De Lucia sull’innalzamento del tetto al contante: “Aiuta la mafia”

Le parole del procuratore di Palermo intervenuto a un incontro svolto all'Università

“E’ un dato oggettivo che l’innalzamento del tetto all’uso del contante, nel favorire l’evasione fiscale, crea una connessione tra tutti quelli che hanno interesse a far circolare ‘denaro grigio’, come gli evasori fiscali, e coloro i quali hanno interesse a far circolare ‘denaro nero’ come i mafiosi e i trafficanti di droga”. Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia intervenendo a un incontro, che si è svolto all’Università, su “I rapporti tra criminalità organizzata e mondo dell’impresa, con particolare riferimento al profilo finanziario delle imprese infiltrate”.

“Tutto quel che rende difficile la tracciabilità del contante – ha spiegato – non aiuta certo l’azione antimafia. D’altronde a queste conclusioni era arrivato già decenni fa Giovanni Falcone”.