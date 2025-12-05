Demanio, online il bando: 14 nuovi beni pubblici da valorizzare

Ecco i plessi in Sicilia

ROMA – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione degli immobili statali per il 2025, un pacchetto di 14 beni distribuiti in diverse regioni, destinati a uso temporaneo, a progetti di valorizzazione e a iniziative promosse dagli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.

I bandi, già disponibili sul sito dell’Agenzia, riguardano sei immobili in concessione temporanea, da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni, sette immobili per concessione di valorizzazione e un bene in concessione agevolata riservato agli enti del Terzo Settore, con durata fino a 50 anni.

La scadenza per la presentazione delle offerte relative ai beni a uso temporaneo è fissata all’8 aprile 2026, alle ore 12. I beni potranno essere destinati a iniziative aperte al pubblico, di carattere civico, sociale o culturale, e comprendono l’ex Caserma Palestro a Monza, l’ex Arsenale a Pavia, la Manifattura Tabacchi di Benevento, l’ex Caserma Gherzi a Novara, l’ex Carcere di San Sebastiano a Sassari e il Fondo Pisani – Casina dell’Orologio a Palermo.

Il 4 giugno 2026, sempre alle ore 12, scadranno invece i termini per i bandi dedicati agli investitori interessati alla rigenerazione dei beni e per quelli rivolti al Terzo Settore. Tra questi figurano l’ex Deposito Munizioni Forte Catona e l’ex Carcere Mandamentale Gallina a Reggio Calabria, il Palazzo Costa Ferrari a Piacenza, l’Assistenza Sanitaria dismessa di Sermoneta in provincia di Latina, l’ex Deposito Fulmicotone a Genova, l’ex Batteria Forte dei Centri a Messina, la Torre Conche o Pietra della Nave a Pollina, in provincia di Palermo, e l’ex Casa del Fascio di corso Garibaldi nel comune di Serradifalco, Caltanissetta.

L’Agenzia del Demanio sottolinea che gli avvisi mirano a favorire progetti di recupero, nuovi utilizzi sociali e processi di rigenerazione urbana, attraverso modelli di gestione sostenibili e capaci di produrre ricadute sul territorio.