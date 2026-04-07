Finanziati con il Pnrr

CATANIA – Hanno avuto inizio stamattina i lavori di demolizione della ex palestra Pietro Lupo di Catania nell’ambito dei lavori di riqualificazione delle piazze Pietro Lupo e Angelo Majorana disposti dall’amministrazione Comunale nella zona del Teatro Massimo. L’intervento è finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della misura Piani urbani integrati.

L’area del cantiere è presidiata da un dispositivo di sicurezza composto da vigili urbani e polizia di Stato.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni di demolizione, l’ufficio Traffico urbano su richiesta della Questura e del comando della polizia locale, ha emanato un’ordinanza che dispone chiusure temporanee nella zona interessata, fino a conclusione degli interventi di demolizione e smaltimento del materiale di risulta.

L’impresa esecutrice dei lavori, informa il Comune di Catania, “garantirà la corretta segnaletica temporanea diurna e notturna, la presenza di movieri per il transito in sicurezza nelle aree limitrofe, la fruizione degli accessi alle proprietà private e il ripristino delle aree al termine delle operazioni”.