Sospetto caso di Dengue a Brescia, scatta la disinfestazione

Se verrà confermato, sarà ripetuto l'intervento anti zanzare

MILANO – Un possibile caso di Dengue importato dall’estero farà scattare nella giornata di domani a Brescia un capillare intervento anti zanzare.

Un sospetto caso di Dengue

La disinfestazione straordinaria, informa il Comune, riguarderà l’area che comprende le vie Vittorio Alfieri; Calatafimi; Gabriele Camozzi; Elia Capriolo; Contrada del Carmine; Alessandro Manzoni; Montebello; via Lupi di Toscana; via Giuseppe Parini; via Nicolò Tartaglia. Qualora il caso a oggi sospetto venga confermato da Ats, l’Agenzia per la tutela della salute, verranno ripetuti i trattamenti anche il 28 e il 29 maggio.

Cos’è Dengue

La Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale, causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali, che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. Non esiste la trasmissione diretta da persona a persona. In caso di pioggia i trattamenti potranno essere rinviati al primo giorno utile. Sul sito web del Comune di Brescia è presente una pagina dedicata alla zanzara tigre con indicazioni sulle buone regole da seguire e sull’attività di prevenzione.