“Denominazioni imprecise nei supermercati? Voto contro l’ambiguità”

L'europarlamentare Marco Falcone: "Serve più trasparenza"

STRASBURGO – “Si chiama carne, hamburger o salsiccia ciò che è fatto di carne, si chiama pollo ciò che è fatto di pollo, non altro. Nulla contro i prodotti vegani o alternativi, ma siamo contrari all’ambiguità di definizioni che confondono i consumatori e rischiano di alterare la corretta concorrenza sul mercato. La libertà di scelta dei cittadini deve basarsi su un’informazione chiara e trasparente”.

Lo dichiara Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, commentando il voto odierno in Plenaria a Strasburgo sulle modifiche ai Regolamenti regolamenti n. 1308/2013, e 2115 e 116/2021 volte a rafforzare la posizione degli agricoltori e degli allevatori nella filiera alimentare.

“L’europa deve difendere la qualità”

“Forza Italia e il PPE – aggiunge Falcone – hanno votato convintamente contro l’uso di denominazioni imprecise e a favore di regole che tutelino chi produce davvero. L’Europa deve difendere la qualità e la chiarezza del proprio sistema alimentare. Questo aiuta a rafforzare l’equità e la trasparenza sul mercato, ma anche tutela il lavoro e le produzioni di migliaia di imprese europee e italiane”.