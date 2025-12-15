Depurazione, aggiudicato l’appalto per l’impianto in località Tono

MESSINA – È stata formalmente aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione dell’impianto di depurazione in località Tono, a Messina, e dei collettori fognari destinati al convogliamento dei reflui lungo la fascia costiera da Fiumara Guardia a Villaggio Spartà, compresi i villaggi collinari limitrofi.
Lo rende noto il commissario straordinario unico per la Depurazione. La procedura è stata espletata dal commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, in qualità di centrale di committenza ausiliaria, attraverso una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appalto è stato aggiudicato a un’Associazione temporanea di imprese. La base di gara ammonta a 66.270.243 euro, per un importo complessivo dell’intervento pari a 89 milioni di euro.
Il decreto di aggiudicazione è stato pubblicato sul sito istituzionale della struttura del commissario straordinario unico per la Depurazione.
L’intervento rappresenta un tassello strategico per la messa a norma del sistema di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane nell’area nord del Comune di Messina, contribuendo al superamento delle criticità che hanno determinato l’apertura di procedure d’infrazione europee.