 Detenuto evade a Pisa: ricerche in corso in tutto il territorio
Detenuto evade a Pisa: in corso le ricerche

Uilpa: "Sistema che non risponde agli obiettivi"
IL CASO
di
Un detenuto di origine nigeriana è avaso in serata dall’ospedale civile di Pisa, dov’era piantonato.
Al momento non è nota la dinamica dell’evasione. Sono in corso le ricerche della polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine.

“Sistema carcerario che non risponde agli obiettivi”

“Mentre il governo vara pacchetti sicurezza, i detenuti già assicurati, si fa per dire, alla giustizia continuano a evadere con semplicità disarmante da un sistema carcerario che non risponde a nessuno degli obiettivi a esso demandati. Serve una svolta concreta e reale”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA polizia penitenziaria.

