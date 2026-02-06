Un detenuto di origine nigeriana è avaso in serata dall’ospedale civile di Pisa, dov’era piantonato.
Al momento non è nota la dinamica dell’evasione. Sono in corso le ricerche della polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine.
“Sistema carcerario che non risponde agli obiettivi”
“Mentre il governo vara pacchetti sicurezza, i detenuti già assicurati, si fa per dire, alla giustizia continuano a evadere con semplicità disarmante da un sistema carcerario che non risponde a nessuno degli obiettivi a esso demandati. Serve una svolta concreta e reale”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA polizia penitenziaria.