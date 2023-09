Detenuto fugge dalla finestra, agente lo insegue e precipita: è in gravi condizioni

Si trovava in ospedale dove era stato trasferito dopo una lite

Un agente della polizia penitenziaria si trova in fin di vita in ospedale dopo essersi ferito nel tentativo di inseguire un detenuto che è evaso.

Il detenuto è evaso lanciandosi dalla finestra dell’ospedale San Paolo di Milano, l’agente ha tentato di fermarlo lanciandosi anche lui dalla finestra sbattendo la testa ed è in coma.

Il detenuto era stato trasferito in ospedale in seguito ad una lite. Pare che sia stato portato al pronto soccorso in un reparto ordinario, non quello destinato ai carcerati.

Dopo avere trascorso la notte nella stanza a lui assegnata al secondo piano, intorno alle 5 del mattino di oggi, 21 settembre, si è buttato dalla finestra. Il poliziotto che lo aveva in custodia lo ha inseguito, buttandosi anche lui dalla stessa finestra, ma è caduto sbattendo la testa. Trasportato d’urgenza al San Carlo, è gravissimo.