Detersivo al posto dell’acqua: barista a processo per omicidio colposo

Il titolare dell’attività commerciale è stato prosciolto per non aver commesso il fatto

AGRIGENTO – Beve del detersivo che gli era stato erroneamente servito al bar al posto dell’acqua e muore dopo otto mesi di agonia. Il barista che gli ha materialmente consegnato il bicchiere dovrà adesso affrontare un processo per omicidio colposo mentre il titolare dell’attività commerciale è stato prosciolto per non aver commesso il fatto. Il gup Stefano Zammuto ha rinviato a giudizio Emiliano Civiltà, 38 anni, dipendente del bar Sajeva di Agrigento.

L’accusa

L’uomo è accusato di aver provocato la morte di Calogero Capitano, 74 anni, cliente a cui per errore ha servito del solvente per le stoviglie al posto dell’acqua. Il giudice ha invece disposto il non luogo a procedere nei confronti di Calogero Sajeva, titolare dell’omonimo bar, inizialmente accusato di non aver vigilato sull’operato del dipendente.

Il fatto

La vicenda risale al 23 aprile 2018. Capitano si era recato al bar per un caffè ma al posto dell’acqua gli fu servito del detersivo che ingerì senza accorgersene. L’uomo riportò gravissime ustioni al cavo orale e all’esofago ma le condizioni peggiorarono col passare del tempo fino alla morte avvenuta nel febbraio 2019.

L’inchiesta

La procura di Agrigento inizialmente iscrisse nel registro degli indagati soltanto il titolare del bar per l’ipotesi di lesioni personali colpose. In seguito ad ulteriori accertamenti l’inchiesta si allargò: fu coinvolto anche il barista che materialmente servì il detersivo al cliente, ipotizzando questa volta il reato di omicidio colposo. Il processo a carico del banconista si aprirà il prossimo 26 giugno davanti il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari.