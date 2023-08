Dg della sanità, presa d’atto dell’assessorato: “Procedura conclusa”

La graduatoria era stata trasmessa a procedura conclusa della commissione “l'1 agosto”

2' DI LETTURA

PALERMO – Selezione dei direttori generali delle azione sanitarie, sorpresa in commissione all’Ars: spunta il documento con la presa d’atto, da parte dell’assessorato al ramo, che la procedura sia conclusa.

Si tratta di quattro pagine, compreso il verbale originale con l’elenco dei 49 idonei, anticipato da LiveSicilia. Con una novità, che rischia di far franare le polemiche politiche: la graduatoria firmata era stata “trasmessa” a procedura conclusa, si legge nella presa d’atto, “l’1 agosto”, cioè quasi cinque giorni prima della diffusione dei nomi. LEGGI L’ELENCO DEI 49 IDONEI – TUTTI I NOMI

La procedura di selezione dei direttori generali

L’assessorato guidato da Giovanna Volo richiama tutte le fasi della procedura di scelta dei nuovi direttori generali. Dalla legge del 2016, che stabiliva le modalità di selezione, con una commissione composta da “esperti”, alla proposta al presidente della Regione di una “rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire”. Nel decreto depositato in Commissione, viene richiamata anche la sostituzione del dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, con l’avvocato generale Giovanni Bologna, per “l’adozione degli atti relativi al procedimento di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende”.

La graduatoria della discordia

“Il fantomatico elenco, ammesso che esista, non ha nessun valore”. Il deputato regionale Giuseppe Lombardo era intervenuto, la scorsa settimana, ventilando un possibile blocco delle procedure. Il presidente della Commissione Sanità Giuseppe Laccoto, aveva convocato un’apposita seduta, iniziata oggi alle 11.00 e poi interrotta per la stesura di una risoluzione. Il presidente Renato Schifani aveva comunicato di non disporre dell’elenco e Fratelli d’Italia aveva rilanciato la palla. Alla fine, l’elenco è stato depositato in commissione Sanità e nel verbale non c’è traccia dei “maggiormente idonei”, tra l’altro previsti nel bando. Il verbale firmato contiene soltanto i nominativi degli idonei.

La presa d’atto

“Si prende atto – scrive l’assessorato – della conclusione dei lavori della Commissione…e in particolare degli esiti della procedura di selezione contenuti nell’allegato n. 6 del verbale n. 5”. Adesso tocca alla politica scegliere i prossimi direttori generali.