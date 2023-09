Di Carmine mette le ali al Catania: arriva la prima gioia di stagione!

È festa al Massimino: 2-0 al Picerno

4' DI LETTURA

CATANIA – Con la doppietta di uno scatenato Di Carmine il Catania batte per 2-0 un volitivo Picerno. I lucani, ben messi in campo da Longo, manovrano abilmente nella prima parte della gara ma Marsura e Chiricò tengono sul chi vive la retroguardia ospite. Il risultato si sblocca alla mezzora quando Di Carmine scambia velocemente con uno scatenato Chiricò e spedisce imparabilmente in rete da centro area. Lo stesso Chiricò fallisce, poi, di poco il bersaglio mentre Curado è bravo ad anticipare Murano al momento della deviazione sottoporta.

Nella ripresa, Livieri nega il pareggio a Murano e Di Carmine, dopo aver colpito la traversa, firma la sua doppietta… deviando in scivolata l’ennesimo assist di Chiricò su azione avviata dal pimpante Marsura. Nel finale c’è gloria ancora per Livieri che si salva su una conclusione ravvicinata e poi viene graziato da Santarcangelo a porta vuota. Il Catania vince la prima partita stagionale in un “Massimino” ricolmo di entusiasmo. Giovedì sera si torna in campo in occasione della trasferta a Monopoli che precede il successivo big-match interno contro il Foggia.

Il tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania

domenica 17 settembre 2023 – ore 20,45

3^ giornata di andata – Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – PICERNO

CATANIA F.C. (4-3-3) – Livieri, Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta, Zammarini, Rizzo (k), Rocca, Chiricò, Di Carmine, Marsura.

A disposizione: Bethers, Bouah, Quaini, Maffei, Ladinetti, Deli, Bocic, Sarao, De Luca.

Allenatore: Luca Tabbiani.

PICERNO (4-2-3-1) – Merelli, Pagliai, Gilli, Novella, Gallo, De Ciancio, Ceccarelli, Albadoro (k), Graziani, Murano.

A disposizione: Summa, Esposito A., De Cristofaro, Piterassi, Allegretto, Esposito E., Santarcangelo, Ciko, Biasiol, Guerra, Savarese, Diop, Vitali.

Allenatore: Emilio Longo.

Arbitro: Michele Del Rio di Reggio Emilia.

Assistenti: Stefano Franco (Padova) e Nicola Morea (Molfetta).

Quarto ufficiale: Gabriele Zangara (Catanzaro).

Reti: 30° p.t. Di Carmine (CT);

Squalificati: Lorenzini (CT).

Indisponibili: Chiarella, Rapisarda, Dubickas, Palermo (CT).

Ammoniti: Ceccarelli (PI); Castellini (CT)

La cronaca

Primo Tempo (1-0)

2° Livieri blocca una conclusione dalla lunga distanza di Albadoro;

3° Catania pericoloso: Marsura impegna Merelli nella respinta. Poi, sul cross di Castellini… Mazzotta gira sul fondo;

9° sul cross di Mazzotta, Merelli anticipa Di Carmine;

11° ripartenza di Marsura la cui doppia conclusione viene murata dalla difesa avversaria; ci prova Chiricò con medesimo esito;

18° Albadoro se ne va sulla sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Ceccarelli la cui conclusione viene bloccata da Livieri;

24° breve sosta per rifocillarsi;

25° si riparte;

28° lungo tiro-cross di Novella che, scavalca il portiere, e si stampa sull’incrocio dei pali; sul prosieguo dell’azione… Livieri blocca a terra la conclusione di Albadoro;

30° Catania in vantaggio: Di Carmine lancia Chiricò sulla destra e poi va a raccogliere l’assist a centro area: stop di sinistro e girata vincente di destro. 1-0 !

34° sul cross di Di Carmine… botta al volo di Marsura: alto;

35° sul cross di Marsura… girata improvvisa di Chiricò che manda il pallone a lambire la porta avversaria;

40° azione corale dei rossazzurri che porta alla conclusione dal limite di Rocca: alta;

41° Curado anticipa in extremis Murano sul cross di Graziani;

45° concessi 3 minuti di recupero;

50° il primo tempo finisce col Catania in vantaggio. Il “recupero” è stato prolungato a causa dell’infortunio occorso a Di Carmine.

Secondo tempo (2-0)

1° doppia sostituzione nel Picerno. Vitali ed Esposito E. subentrano e Graziani e Ceccarelli;

3° Marsura spreca una veloce ripartenza… sparacchiando sul fondo;

9° Picerno vicinissimo al pareggio: percussione sulla sinistra di Esposito che serve Murano liberissimo a centro area. Botta di prima intenzione sulla quale Livieri è bravissimo a salvare la sua porta!

11° colpo di testa di Marsura… a lato;

12° nel Catania, Bouah e Ladinetti prendono il posto di Castellini e Rizzo;

14° nel Picerno, Pittarresi e Ciko sostituiscono Gallo e De Ciancio;

17° gran parata di Merelli: “velo” di Chiricò e cross radente di Bouah con deviazione sottomisura di Zammarini… respinta d’istinto dal portiere ospite!

18° colpo di testa di Di Carmine e pallone che si stampa sulla traversa!

19° raddoppio del Catania. Marsura lancia Chiricò che supera il diretto avversario e mette in mezzo per l’accorrente Di Carmine che, in scivolata, firma la sua doppietta personale. 2-0!

24° altra breve sosta per di dissetarsi;

28°gran botta di Vitali: Livieri para in due tempi;

29° nel Catania, Sarao prende il posto di un applauditissimo Di Carmine;

29°,30 Sarao devia sul fondo il cross di Mazzotta;

30° nel Picerno, Sartarcangelo rileva Albadoro;

38° nel Catania, Bocic e Deli subentrano a Chiricò e Rocca;

41° Ladinetti impegna severamente Merelli;

42° Santarcangelo scarta anche Livieri ma calcia incredibilmente fuori!

45° 6 minuti di recupero