Di Matteo annuncia: “Lascio l’Associazione nazionale magistrati”

"Continuerò, a titolo personale, ad esprimere le mie opinioni e a denunciare il pericolo delle riforme degli ultimi anni"

ROMA – “Nelle scorse settimane ho presentato le dimissioni dall’Associazione nazionale magistrati. Ho, progressivamente nel tempo, maturato questa decisione con molta amarezza. Non mi sento parte di un’associazione all’interno della quale continuano a trovare spazio logiche di appartenenza correntizia e di opportunità politica che non ho mai condiviso e che, in passato, anche da membro del Consiglio superiore della magistratura, ho cercato in tutti i modi di contrastare”. Così il sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Antonino Di Matteo.

“Continuerò a titolo personale – prosegue Di Matteo – come ho sempre fatto (anche quando l’Anm preferiva restare silente) ad esprimere le mie opinioni e a denunciare pubblicamente il grave pericolo che le riforme degli ultimi anni (a partire dalla riforma Cartabia e fino all’ultimo progetto di revisione costituzionale che riguarda la separazione delle carriere) rappresentano, per la salvaguardia della indipendenza della magistratura, del principio di eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, dell’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità e ad ogni forma di abuso nell’esercizio di pubblici poteri”.