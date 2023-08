Di Mauro e Romano: “Bene Schifani sull’apertura al centro”

Il plauso del Mpa e di Noi Moderati

1' DI LETTURA

PALERMO – Movimenti al centro. L’apertura di Renato Schifani ai centristi in vista delle Europee riceve il plauso di autonomisti e Noi Moderati. Ad aprire le danze è l’assessore del MpA, Roberto Di Mauro. “Bene il Presidente Schifani sull’apertura di Forza Italia a movimenti e gruppi conciliabili sul piano politico-programmatico e che in Europa si riconoscono nel Partito Popolare Europeo. È stata la linea di Silvio Berlusconi e noi autonomisti siciliani ci siamo trovati alle Europee del 2014 e del 2019 a votare un candidato ospitato nella lista di Forza Italia. Il confronto leale e democratico e la sintesi di varie esperienze compatibili configurerà una grande forza liberale, moderata, solidarista, capace di occupare autorevolmente il Centro Politico in Italia”, scrive in una nota. Schifani incassa anche la disponibilità della formazione di Saverio Romano.

Il plauso di Saverio Romano

“Non possono che essere pienamente condivise le parole del governatore Renato Schifani, autorevole esponente di Forza Italia, sulla imprescindibilita’ di un dialogo e di una sostanziale apertura dei forzisti alle forze di Centro per un rafforzamento dei partiti e dei gruppi che si richiamano al popolarismo europeo”, scrive in una nota Saverio Romano. E aggiunge. “E’ quanto lo stesso Berlusconi sosteneva fortemente: un progetto che lo ha visto protagonista nel suo impegno politico. Noi Moderati non può che dare ampia disponibilità politico-programmatica, nel solco della tradizione liberale e dei valori comuni. L’obiettivo non puo’ che essere quello di una comune prospettiva politica come giustamente indicato da Maurizio Lupi, e non quello di un mero rassemblement elettorale’”