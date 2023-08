Europee, Schifani apre alle alleanze: “Siamo un partito pluralistico”

Il governatore della Sicilia: "No a Renzi, appello a chi aderisce alle altre forze del Ppe"

Renato Schifani apre al centro dello scacchiere politico in vista delle elezioni europee. Guarda alle forze che convergono sotto il cappello del Partito Popolare Europeo in un’ottica che definisce “leggermente diversa da quella di Tajani”. E lancia un partito “pluralistico”. La riflessione del governatore siciliano nel corso di un’intervista per Tgr Sicilia, che andrà in onda nell’edizione odierna delle 19.35, parlando delle prossime elezioni europee.

Schifani annuncia che “nella sede congressuale” porterà avanti la sua idea di partito: “Dobbiamo prendere atto che Berlusconi non c’è più e che noi, classe dirigente, dobbiamo portare avanti il progetto berlusconiano di un partito liberale, alternativo alla sinistra, con la visione di una società che guarda al Ppe, al garantismo, al liberalismo, all’atlantismo. Per questo – prosegue il governatore – penso che sia importante racchiudere sotto lo stesso cielo tutti coloro i quali la pensano come noi, soprattutto per un appuntamento, come quello delle elezioni europee, in cui ci si misura con il voto di preferenza”.

“Il simbolo di FI e il nome di Berlusconi sono irrinunciabili”

“Queste forze, aggregate a Forza Italia, possono, infatti, far vedere quanto pesano – continua il governatore siciliano -. Dobbiamo guardare oltre, dobbiamo avere questo coraggio. Guidare la transizione da partito leaderistico a partito pluralistico”. Schifani fissa, comunque, dei paletti: “Il simbolo di Forza Italia e il nome di Berlusconi per noi sono irrinunciabili”.

Per quanto riguarda le alleanze, il governatore siciliano ribadisce che il prerequisito è l’appartenenza al Ppe e per questo pone un veto a Matteo Renzi, lasciando intendere che, nella divaricazione con Calenda, Forza Italia ha intenzione di incunearsi.

“Dati Cgia certificano un buon risultato per la Sicilia”

“I dati della Cgia di Mestre certificano un buon risultato per la Sicilia che abbiamo ottenuto in pochi mesi, grazie anche al lavoro dell’assessore all’Economia Marco Falcone. Abbiamo puntato sulla liquidità a favore delle imprese e sulla velocità dei pagamenti della pubblica amministrazione, soprattutto dei debiti pregressi nei confronti degli imprenditori che hanno lavorato per noi. Vediamo i primi risultati ma chiaramente non ci possiamo fermare”, aggiunge il presidente della Regione Siciliana.

Per quanto riguarda l’operato della burocrazia regionale, Schifani conclude: “Sospendo il giudizio perché mi sto chiarendo le idee. Ai dirigenti la legge Bassanini affida poteri non indifferenti. E avranno vita breve, in quanto non riconfermati, coloro i quali, quando li chiamo, mi rispondono che devono consultarsi con i loro sottoposti per darmi delle risposte, o non raggiungono gli obiettivi a loro assegnati”.