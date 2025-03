Di Paola (M5s): “La destra spartisce poltrone, noi creeremo posti letto”

Le parole del coordinatore regionale del movimento

PALERMO – “Il Movimento 5 Stelle Sicilia è pronto a governare la Regione per restituire una sanità al servizio dei siciliani e non della politica”.

Lo dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola a proposito dell’assemblea provinciale monotematica tenutasi in queste ore a Palermo che bissa, in termini di partecipazione, quelle di Messina e Catania.

Di Paola: “M5s pronto a governare”

“Abbiamo chiamato a raccolta cittadini, medici, ordini professionali della sanità per mettere nero su bianco proposte per ridisegnare il sistema sanitario in Sicilia. Lo testimonia la massiccia adesione delle assemblee monotematiche di Catania, Messina e Palermo. La destra spartisce poltrone, noi creeremo posti letto”.

Lo dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola a proposito dell’assemblea provinciale monotematica tenutasi in queste ore a Palermo che bissa, in termini di partecipazione, quelle di Messina e Catania.

“Mentre i partiti di destra spartiscono poltrone – sottolinea Di Paola – le famiglie siciliane fanno i conti, loro malgrado con i continui disservizi del sistema sanitario siciliano. Lo sa bene ogni nucleo che vive il dramma non solo di avere un ammalato in casa, ma di dover lottare pure con le lungaggini e l’approssimazione del sistema ospedaliero della nostra Isola”.

“Non possiamo tollerarlo. Stiamo incontrando medici – aggiunge ancora – infermieri e tutte le categorie professionali per ascoltare e rendere operativi i suggerimenti di chi vive in corsia. Non di chi frequenta le stanze dei politici e dei burocrati. Oltre ai nostri attivisti e simpatizzanti, invitiamo ad incontrare sul territorio medici e ordini professionali in occasione delle nostre assemblee monotematiche provinciali”.

“I prossimi appuntamenti saranno ad Enna ed Agrigento e li comunicheremo nei prossimi giorni. Il Movimento 5 Stelle è pronto ad aprire le porte a chi è capace di riformare il sistema. Lavoriamoci – conclude – da subito”.

Trapani, l’odissea degli esami istologici tra denunce e indagini