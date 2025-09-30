Di Paola (M5S): errore di Turano sui corsi formazione, si dimetta

L'attacco del coordinatore regionale pentastellato

PALERMO – “Il colpevole ritardo con cui l’assessore regionale alla Formazione Mimmo Turano sta chiedendo all’assemblea regionale, nell’ultimo giorno utile, l’approvazione della norma specifica sui nuovi corsi per non perdere fondi del Pnrr è un fatto gravissimo. Si tratta di una dimenticanza che potrebbe costare al nostro Paese 100 milioni di euro di fondi Pnrr. Anche le scuse accampate da Turano sulla chiusura estiva dell’aula non stanno in piedi. L’assessore consegni le sue dimissioni in capigruppo prima dell’eventuale voto in aula”. Lo dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e Vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola.

Turano chiede al parlamento regionale di votare una norma di riforma della formazione professionale con un nuovo elenco di corsi, così come prevede la “missione 7” del Pnrr che offre a tutte le regioni fondi per promuovere una “nuova formazione” professionale. L’Ue ha fisato la scadenza per la mezzanotte del 30 settembre, data ultima per poter usufruire dei fondi.