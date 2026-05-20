Salvato dal personale che si è accorto che respirava ancora

Un anziano brasiliano dichiarato morto dai medici è stato ritrovato vivo dal personale di un’impresa funebre, che si è accorto che stava ancora respirando. Come riporta il tabloid “The Sun”, Juraci Rosa Alves, 88 anni, era stato trasportato d’urgenza in ospedale sabato 16 maggio. I medici ne avevano constatato il decesso dopo un’insufficienza respiratoria. Successivamente il corpo dell’uomo era stato trasferito in una casa funeraria per l’avvio delle procedure previste prima del funerale.

Dichiarato morto si risveglia nella casa funeraria

Gli operatori dell’impresa funebre stavano preparando la salma quando si sono resi conto che Alves mostrava ancora segni vitali. Il personale ha quindi tentato immediatamente di soccorrerlo. “Il nostro personale ha effettuato il trasferimento seguendo la procedura standard – ha raccontato la responsabile infermieristica tecnica dell’impresa funebre – Quando sono arrivati nel laboratorio e lo hanno adagiato sul tavolo, hanno notato movimenti insoliti all’addome e non erano certi che stesse respirando”.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

“All’inizio, quando ci siamo resi conto che c’erano ancora segni vitali, il nostro unico pensiero è stato salvarlo – ha aggiunto – Così ho prestato le prime cure, cercando di liberargli le vie respiratorie fino all’arrivo dei soccorsi. È successo tutto molto rapidamente: quando sono arrivati, il medico ha immediatamente iniziato a sedarlo e intubarlo per trasferirlo nella struttura sanitaria”. L’88enne è stato quindi trasportato in un ospedale di Presidente Prudente.

Dichiarato morto si risveglia: come sta ora

La polizia è stata informata dell’accaduto e ha registrato il caso come omissione di soccorso. Le autorità non hanno reso noto il nome del medico che aveva dichiarato morto Juraci Rosa Alves. L’uomo, residente a Emilianópolis, si trova ancora ricoverato in terapia intensiva, intubato e in condizioni definite gravi ma stabili.

“Secondo l’ospedale che sta attualmente curando il signor Juraci, la situazione potrebbe aver aggravato le sue condizioni a causa dell’età avanzata e del tempo trascorso senza cure e trattamenti adeguati”, ha dichiarato l’avvocato della famiglia.

Aperta un’indagine interna

L’ospedale di Presidente Bernardes, dove l’anziano era stato inizialmente ricoverato e dichiarato morto, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna. La struttura sanitaria ha precisato di essere “a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari”.

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