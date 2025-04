Dietrofront di Trump, via i dazi per tre mesi. Ma non per la Cina

Cosa ha detto il presidente americano

Donald Trump ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci tranne per la Cina, per la quale ha aumentato i dazi fino al 125%.

Dazi, le parole di Trump

“Al contrario (della Cina, ndr) – scrive Trump su Truth – considerando il fatto che più di 75 Paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti — inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio (Ustr) — per negoziare una soluzione riguardo ai temi discussi relativi al commercio, alle barriere commerciali, alle tariffe, alla manipolazione valutaria e alle tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mia forte raccomandazione, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, ho autorizzato una pausa di 90 giorni e una tariffa reciproca sostanzialmente ridotta, al 10%, anch’essa con effetto immediato”.

“Lavoreremo a una soluzione con i nostri partner commerciali”

Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in merito ai dazi, sottolineando che 75 paesi hanno già contatto gli Stati Uniti per trattare.”La Cina è la principale fonte dei problemi commerciali degli Stati Uniti”, ha sottolineato Bessent, spiegando che l’aumento dei dazi al 125% per Pechino è dovuto all’escalation dopo che la Cina ha alzato le tariffe contro gli Usa all’84%.