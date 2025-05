Le dimissioni di una componente che denuncia: "Posizioni poco imparziali". I ricorsi passano a Roma

PALERMO – Le divisioni nel Partito democratico siciliano fanno una nuova vittima: la Commissione regionale di garanzia. L’organismo avrebbe dovuto esaminare i vari ricorsi presentati contro il congresso ma lo scontro tra le correnti Dem ha bloccato anche i lavori dei probiviri siciliani, provocando le dimissioni di un’altra componente: Marina Maltese.

L’accusa: “Lacerazioni interne”

Nell’ultima riunione la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Maltese in una lettera inviata al presidente della commissione, Filippo Marciante, parla apertamente di “lacerazioni interne” alla commissione. Un organismo che dovrebbe essere ‘super partes’ ma che in realtà sarebbe finito nel frullatore delle polemiche e degli schieramenti contrapposti.

Un clima di contrapposizione che Maltese ha riscontrato nelle riunioni preliminari del collegio, in occasione delle quali avrebbe registrato “posizioni poco imparziali” ritenute “incompatibili” con il ruolo della Commissione. Maltese, tuttavia, evidenzia “la correttezza” di tutti i componenti della commissione, che ringrazia comunque nonostante la decisione di dire addio al collegio.

Commissione regionale di garanzia bloccata

Le dimissioni di Maltese di fatto bloccano l’operatività della Commissione regionale di garanzia, dalla quale si erano dimessi già in quattro. A questo punto l’organismo è sceso a quattro componenti e viene meno il numero legale, cosa che blocca definitivamente i lavori della commissione.

L’immediata conseguenza sarebbe il trasferimento di tutti i ricorsi in sede di Commissione nazionale di garanzia. Lo statuto del Pd, infatti, prevede che nel caso in cui le commissioni territoriali siano “impossibilitate” al funzionamento, le funzioni passino agli stessi organismi territorialmente superiori. Da Palermo, quindi, si torna a Roma nell’estenuante Gioco dell’oca del Pd per decidere cosa sarà dei ricorsi: su tutti quello che fa leva sulla mancata ‘bollinatura’ del regolamento congressuale da parte della Commissione nazionale di garanzia.

Pd, il congresso provinciale di Palermo

La fase congressuale, intanto, prosegue in tutta la Sicilia. In provincia di Palermo l’area Schlein subisce una sconfitta onorevole: la nuova segretaria provinciale sarà Teresa Piccione, sostenuta dal tandem composto dall’eurodeputato Giuseppe Lupo e dal presidente dell’Antimafia regionale Antonello Cracolici, oltre che dall’area Orfini. Piccione vincerà su Mari Albanese, appoggiata dalla segreteria regionale e dalla corrente cuperliana che fa capo a Valentina Chinnici.

Teresa Piccione

Teresa Piccione vince su Mari Albanese

Il distacco tra Piccione e Albanese è di circa duecento voti, quando mancano all’appello le preferenze di 260 iscritti che si recheranno ai seggi in provincia di Palermo da giovedì a domenica. Una distanza difficilmente colmabile ma i dati dicono anche che le differenze sul numero di delegati nell’assemblea provinciale saranno minime. A Palermo, inoltre, Albanese, che non ha risparmiato una stoccata allo schieramento avversario, vince in cinque circoli su otto, tra cui quello dell’Ottava circoscrizione, in pieno centro città.

Lima: “Il congresso di Palermo farà bene al Pd”

Sergio Lima, componente della segreteria regionale ed esponente dell’area Schlein, prova a smorzare le polemiche ringraziando entrambe le contendenti: “Un confronto congressuale come quello di Palermo, il cui esito per alcuni sembrava scontato, è un segnale di vitalità che farà bene al Pd – sottolinea -. E soprattutto a chi vuole il Pd impegnato a costruire alternativa”.

Al Regionale Barbagallo contro l’affluenza

Sul fronte del congresso regionale, invece, l’affluenza si attesta finora al 63%. Circa 5.500 i tesserati che si sono recati nei circoli del Pd per esprimersi sulla riconferma di Anthony Barbagallo alla guida della segreteria regionale. Il segretario uscente ha raccolto finora 4.624 sì, cifra che rappresenta il 52% degli iscritti chiamati finora alle urne.