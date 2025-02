La riunione del governo a Palazzo d'Orleans: Frittitta fuori dai giochi

PALERMO – Ufficiale la nuova tornata di nomine dei direttori generali della Regione Siciliana. L’elenco è stato approvato dalla giunta Schifani, che si è riunita a Palazzo d’Orleans. Cinque nuovi ingressi, sette le conferme. Dall’elenco salta all’occhio un’assenza di peso: quella di Carmelo Frittitta. L’ormai ex direttore generale delle Attività produttive, per il quale erano arrivati diversi appelli in favore di una riconferma, non ha ricevuto in assegnazione alcun dipartimento.

Direttori generali, chi resta e chi va

Questo l’elenco dei direttori generali, con i relativi dipartimenti ai quali sono stati assegnati. Confermata la guida di Salvo Cocina alla Protezione civile, così come quella di Mario La Rocca ai Beni culturali. Dario Cartabellotta lascia l’Agricoltura e va a prendere il posto di Frittitta alle Attività produttive. Vincenzo Falgares, Silvio Cuffaro e Vitalba Vaccaro restano alla guida rispettivamente della Programmazione, dell’Economia e dell’Arit (Innovazione tecnologica).

Funzione pubblica, arriva una new entry

Confermati anche Salvo Taormina e Maria Letizia Di Liberti rispettivamente alle Autonomie locali e alla Famiglia, mentre resta fuori dai giochi Carmen Madonia. Il suo posto alla Funzione pubblica viene preso da una new entry: Salvatrice Rizzo. Anche il dipartimento Istruzione cambia guida: Giovanna Segreto lascia il posto a Carmelo Ricciardo. Staffetta anche al dipartimento Formazione professionale: Maurizio Pirillo viene sostituito da Rossana Signorino.

Nuova guida per il Corpo forestale

Fulvio Bellomo lascia il dipartimento Sviluppo rurale, dove approda Alberto Pulizzi, per andare a dirigere l’Agricoltura. Il dipartimento Pesca finisce nelle mani di Giovanni Cucchiara. All’Ambiente arriva Calogero Beringheli, che lascia l’Urbanistica a Giuseppe Battaglia. Il Corpo forestale, infine, va ad una dirigente generale di nuova nomina: Dorotea Di Trapani.