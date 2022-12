Dipasquale: “Basta proclami sui precari, la destra risolva il problema”

Il deputato ragusano del Pd: "Finora solo propaganda"

1' DI LETTURA

PALERMO – “La destra smetta di fare proclami sui precari. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sono in maggioranza a Palermo e, soprattutto, a Roma: ed è nella Capitale che devono essere trovate le soluzioni alle diverse vertenze in corso. Se il governo Schifani e la sua maggioranza hanno la forza di ottenere la norma nazionale che serve per le stabilizzazioni allora si diano da fare, altrimenti tacciano”. Lo dice il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, riguardo al precariato in Sicilia.

“Stop al balletto stucchevole”

“Da giorni assistiamo a un balletto stucchevole su presunte proroghe, o stabilizzazioni, dei lavoratori impegnati nell’emergenza Covid – aggiunge Dipasquale – ma il precariato in quest’isola riguarda anche altro personale come gli ex Aras, il cui contratto scade il 31 dicembre, e gli Asu”. Secondo il deputato del Pd “la destra non ha più alibi: affronti il problema del precariato nel suo complesso, ottenendo da Roma ciò che serve, oppure la smetta con le dichiarazioni di propaganda”.