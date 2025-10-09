Dipasquale: “Consorzi di bonifica salvi e grazie al Pd”

"Ora al lavoro per i forestali"

PALERMO – “I consorzi di bonifica e l’aumento a 156 ore lavorative per i lavoratori arrivano, ancora una volta, sono salvi grazie al Partito Democratico. La prima versione della riforma non prevedeva risorse adeguate, per questo l’abbiamo rimandata in commissione affinché fosse finanziata correttamente. Oggi, invece, con una maggioranza debole e una norma a rischio bocciatura, il Partito Democratico ha contribuito a salvarla”, dichiara il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Al governo – aggiunge Dipasquale – vorrei ricordare che resta irrisolta la questione dei lavoratori forestali, che non sono stati presi in considerazione. Per questo abbiamo presentato un emendamento per incrementare di 20 ore le giornate lavorative anche per loro”.