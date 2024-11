Dipasquale (Pd): “Aeroitalia dice addio a Comiso? Schifani intervenga”

"Presa di posizione assurda"

RAGUSA – “Sono fortemente preoccupato per quanto annunciato da Aeroitalia, che sembra intenzionata a lasciare l’aeroporto di Comiso dal 15 dicembre”, lo dice il deputato ragusano del Partito democratico all’Ars, Nello Dipasquale, commentando l’addio allo scalo di Comiso annunciato dalla compagnia.

“Una presa di posizione assurda, rispetto alla quale chiedo una netta presa di posizione da parte del governatore Renato Schifani”, ha aggiunto Dipasquale.

“Un anno e mezzo fa Schifani aveva annunciato trionfalmente l’arrivo di Aeroitalia a Comiso e durante tutto questo periodo la compagnia ha usufruito dei fondi regionali nell’ambito della strategia decisa dal governo regionale per il contrasto al caro-voli – ricorda Dipasquale -. Adesso chiediamo che il presidente della Regione intervenga affinché Aeroitalia non abbandoni l’aeroporto di Comiso. Il governatore sia consequenziale rispetto alle numerose dichiarazioni di sostegno per il ‘Pio La Torre’, altrimenti quelle promesse ripetute ad ogni occasione dal presidente della Regione resteranno lettera morta”.